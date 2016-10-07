وفاة العالم البيولوجي العراقي حازم الدراجي نتيجة «حريق غامض» ببغداد

توفي العالم البيولوجي العراقي حازم الدراجي، العضو العراقي الوحيد في الاتحاد الدولي للمخترعين عن عمر يناهز 51 عاما نتيجة “حريق غامض” لم تكشف ملابساته بعد.

وقال أمين سر منتدى المخترعين العراقيين ليث العلاق – في تصريح لشبكة “السومرية نيوز” العراقية اليوم الجمعة- إن العالم العراقي البروفسور حازم الدراجي رئيس منتدى المخترعين العراقيين ومؤسسه توفي إثر حادث مؤسف وغامض في منزله بمنطقة الغدير بالعاصمة العراقية (بغداد)، مشيرا إلى أن الفقيد لقي حتفه إثر حريق أمس في غرفة نومه بالطابق الثاني من منزله.

وأضاف: أن ذوي الفقيد حطموا الباب في محاولة انقاذه إلا أنهم وجدوه مفارقا الحياة والغرفة محترقة بالكامل، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية لم تسفر عن توضيح ملابسات الحادثة وما إذا كان متعمدا أم عرضيا.

> وأوضح العلاق أن الفقيد عالم بيولوجي مختص في تكاثر الطيور والعالم الأول في مجال تكاثر طيور النعام، وحاصل على أكبر عدد من براءات الاختراع حيث سجل 30 براءة اختراع وحاصل على 100 ميدالية في أكثر خلال مشاركته في 40 محفلا دوليا.

وتابع : أن الدراجي هو العضو العراقي الوحيد في الاتحاد الدولي للمخترعين، وأن الراحل حصل على هذه العضوية لأول مرة في تاريخ العرب والعراق منذ تأسيسه في عام 1969.. مشيرا إلى أن رحيل الدراجي خسارة للعراق والعالم العربي، وانه عرضت عليه إغراءات لترك العراق ولكنه رفضها رغم حالته المادية المتواضعة.

يذكر أن مئات العلماء العراقيين تعرضوا للاغتيال بعدة طرق بعد عام 2003، حيث تعرض أكاديميون وباحثون للقتل والاختطاف، وذلك بحسب تقارير إعلامية ورسمية دولية ومحلية لم تستبعد وجود جهات وصفتها بأنها “أجنبية” وراء ظاهرة إفراغ العراق من كوادره المميزة.

أ ش أ