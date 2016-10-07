بعد إعطاء الجائزة للرئيس خوان.. زعيم متمردي كولومبيا: أريد السلام وليس نوبل

قال زعيم المتمردين اليساريين في كولومبيا اليوم الجمعة “إنه لا يريد سوى السلام بعد أن أعطت اللجنة المانحة لجائزة نوبل للسلام جائزة هذا العام للرئيس خوان مانويل سانتوس منفرداً”.

ووقع زعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رودريجو لوندونيو المعروف باسم تيموشينكو اتفاق سلام مع سانتوس الشهر الماضي سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 52 عاماً ورفض ناخبون الاتفاق في استفتاء يوم الأحد بفارق بسيط، بحسب “رويترز”.

وكتب لوندونيو على حسابه الشخصي على موقع تويتر بعد أن ذهبت جائزة نوبل للسلام إلى سانتوس وحده “الجائزة الوحيدة التي نطمح لها هي السلام والعدالة الاجتماعية لكولومبيا بلا قوات شبه عسكرية أو انتقام أو أكاذيب”.