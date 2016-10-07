"الداخلية" تعلن ضبط 10 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 10 سماسرة جدد من أباطرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات، فى إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية والدروب الصحراوية المختلفة، وملاحقة وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وأوضحت الداخلية، فى بيان لها، أنه تم ضبط 4 أشخاص من عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب "جنسيات مختلفة" من راغبى السفر للدول الأوروبية عبر البحر باستخدام عائمات غير مُعدة لنقل الركاب والمملوكة لاثنين من عناصر التشكيل "محددين وجارى ضبطهما" مقابل مبالغ مالية، وبرفقتهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

وأضافت "ضبطت أجهزة الأمن شخصين، من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تجميع الشباب وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر البحر بمقابل مادى باستخدام عائمات غير مؤهلة لنقل الركاب بالإسكندرية".

وأشارت إلى ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لتجميعه مبالغ مالية من الشباب بقصد تسفيرهم "هجرة غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط، وبحوزته عدد من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الوفاة والأوراق الرسمية لعدد من الأشخاص.

وتابعت "ضبطت أجهزة الأمن بالغربية شخصين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب من راغبى السفر للدول الأوروبية عبر البحر مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة مطلوب ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوه فى قضيتن محاولة تسفير 13 شخصًا لإحدى الدول الأوروبية عن طريق البحر بطرق غير شرعية".

واختتمت الداخلية بيانها قائلة "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات".