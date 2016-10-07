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زوارق بحرية من الإمارات لقوات الحزام الأمنى اليمنية لتأمين باب المندب وخليج عدن

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زوارق بحرية من الإمارات لقوات الحزام الأمنى اليمنية لتأمين باب المندب وخليج عدن زوارق بحرية من الإمارات لقوات الحزام الأمنى اليمنية لتأمين باب المندب وخليج عدن

>‎عدن /أ ش أ/

أعلنت قوات الحزام الأمنى بعدن أن الإماراتية زودتها بزوارق بحرية لتعقب عمليات تهريب البشر وتأمين منطقة باب المندب وخليج عدن.

وذكر مركز الإعلام الأمنى التابع للقوات - فى بيان - أن دولة الإمارات قدمت مؤخرا عددا من الزوارق البحرية لقوات الحزام الأمنى بهدف تأمين المنطقة البحرية المحيطة بعدن وصولا إلى باب المندب.

وأضاف أن عملية نشر الزوارق ستتم بعد استكمال قوات الحزام الأمنى تأمين المناطق البرية بمحافظات عدن ولحج وأبين، مشيرا إلى أن قوة متخصصة من الحزام الأمنى ستتولى مستقبلا عمليات التأمين للمنطقة البحرية بخليج عدن وصولا إلى باب المندب.

يذكر أن قوات الحزام الأمنى هى إحدى القوات الأمنية التى تتبع إدارة الأمن فى عدن وهى متخصصة فى المداهمات والتدخل السريع، وقد استطاعت تطهير محافظتى عدن ولحج من العناصر الإرهابية، ويشرف عليها ميدانيا ضباط من القوات الإماراتية والسعودية المشاركة ضمن قوات التحالف فى عدن.


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مصر 365

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