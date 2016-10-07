جامعة المنيا تبدأ تسكين 5500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية

أكد الدكتور جمال الدين على ابو المجد رئيس جامعة المنيا بأنه سيبدأ إعلان نتائج القبول بالمدن الجامعية الأسبوع القادم، بعد أن تم افتتاح 3 مبانى جديدة للمدن الجامعية هذا العام منها عدد أثنان مبنى للطالبات داخل الحرم ومبنى للطلبة بالأخصاص.

وأضاف فى بيان اليوم، أنه وسيتم قبول حوالى أكثر من5500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية هذا العام منهم 3500 طالبة و2000 طالب، وسيتم البدء بالتسكين بالطلاب القدامى بشرط أن يكون الطالب ناجح ومن المقيمين بالمدينة من العام الماضى وسيبدأ التسكين بأبناء المحافظات البعيدة حتى نصل لمحافظة المنيا إلى جانب الحالات الإنسانية والتى تستحق السكن بالمدينة رغم عدم انطباق الشروط عليها فسوف يتم تسكينها بالمدينة الجامعية وذلك لمساعدة الطلاب الغير قادرين فى استكمال دراستهم الجامعية .

كما أشار أبو المجد بأنه قد تم الانتهاء من صيانة المدن وإعادة تأثيثها حيث ساعد الجامعة فى ذلك استضافة أسبوع فتيات الجامعات الذى أقيم بجامعة المنيا مما جعلنا نسرع فى الانتهاء من صيانة المدن الجامعية وتكون على استعداد تام لاستقبال أبناءنا الطلاب.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن الجامعة تبذل الجهد من أجل شعور أبناءنا الطلاب بأن الدولة ممثلة بالجامعة لا تقصر فى أداء خدماتها للطلاب حيث يبلغ تكلفة الطالب الفعلية فى المدينة الجامعية خمسة أضعاف ما يدفعه الطالب للإقامة والتغذية وان الجامعة منذ العام الماضى تقوم بتطبيق نظام محاسبة الطلاب على قدر الوجبات التى يتناولها الطالب مؤكداً بأنه على الرغم من ارتفاع الأسعار فالجامعة حريصة على تثبيت سعر الخدمة داخل المدينة الجامعية.