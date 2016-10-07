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ربة منزل تقتل طليقها اعتراضا على عودتها لعصمته مرة أخرى

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ربة منزل تقتل طليقها اعتراضا على عودتها لعصمته مرة أخرى ربة منزل تقتل طليقها اعتراضا على عودتها لعصمته مرة أخرى

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تخلصت ربة منزل من طليقها بطعنة بسكين، أودت بحياته، لرغبته إعادة العلاقة الزوجية بينهما، وحاول ممارسة الجنس معها بزعم عدم انتهاء مدة العدة واستطاعته ردها فى أى وقت.

 

تلقى المقدم ياسر القطان رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، بلاغاً بوفاة "وائل ع" إثر إصابته بجرح طعنى بالفخذ الأيسر وما قررته طليقته "دينا.ع" بقيامه بإحداث إصابته بنفسه مستخدماً سكينا كانت بحوزته التى أودت بحياته وأنه كان معتادا تعاطى المواد المخدرة وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المذكورة من ديوان القسم.

 

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى عدم صحة ما قررته طليقة المجنى عليه وأنها مرتكبة الحادث.

 

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بالتعدى على المجنى عليه بسكين كانت بحوزتها على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما وذلك لرغبته فى إعادة العلاقة الزوجية بينهما كرهاً عنها، تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادها، وبإعادة عرضها على النيابة العامة قررت حبسها لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى التجديد لها فى الميعاد القانونى.


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