جورجيا تجري انتخابات برلمانية غداً السبت

تشهد جمهورية جورجيا، غداً السبت، إجراء انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان، المؤلف من غرفة واحدة، والذي يضم 150 نائباً، وسط توقعات كبيرة أن يكون التصويت حراً ونزيهاً.

ومن المتوقع أن يكون السباق محموماً بين اثنين من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، وهما “الحلم الجورجي” و”الحركة الوطنية المتحدة”، وشهدت الفترة التي تسبق الانتخابات، كثيراً من الخلافات والنزاعات.

وخلال الشهر الماضي، دخل عضوان من أحزاب المعارضة الصغيرة في مشاجرة بالأيدي خلال مناظرة تلفزيونية، وفي هذا الأسبوع، نجا نائب من الحركة الوطنية المتحدة، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، من تفجير سيارة مفخخة في عاصمة البلاد، تبليسي.

وقال محلل الشؤون الدولية في مركز بلفر بجامعة هارفارد، سايمون سارادجيهان: “على الرغم من أعمال العنف قبل الانتخابات، أتوقع أن تجري الانتخابات إلى حد كبير وفقاً للمعايير والمتطلبات الأوروبية”.

وأضاف سارادجيهان في تصريح: “السلطات الجورجية الحالية مصممة على مواصلة المزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وأي انحراف كبير عن المعايير يشكل انتكاسة لهذا المسعى”.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم الحزب الحاكم “الحلم الجورجي” بفارق ضئيل، ولكن عدداً كبيراً من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد.

أ ش أ