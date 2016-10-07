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الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة «هيت» غربي الأنبار

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الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة «هيت» غربي الأنبار الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة «هيت» غربي الأنبار

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

شرعت قوات عراقية تابعة لقيادة عمليات الأنبار اليوم الجمعة، في عملية عسكرية لتحرير جزيرة “هيت” غربي محافظة الأنبار لتحريرها من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

 وتمكنت قوات الفرقة العاشرة بالجيش من السيطرة على منطقة “تل أسود” بجزيرة هيت غرب شمال غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق لتأمين المناطق المحررة في قضاء هيت والتى شهدت هجمات لمسلحي التنظيم انطلاقا من الجزيرة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي، في تصريح صحفي ، إن القطاعات العسكرية بالفرقة العاشرة حررت منطقة تل أسود ورفعت العلم العراقي فوقها، وتوجهت للسيطرة على منطقة “الزوية”.

كانت قوات الفرقة العاشرة بالجيش العراقي استعادت السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار أمس، حيث تمكنت من تحرير مناطق “البوذياب” و”البو علي الجاسم” و”البوعساف” شمالي مدينة الرمادي من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي وصولاً إلى حدود قطاع “عمليات الجزيرة” غربي العراق.

أ ش أ

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