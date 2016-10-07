أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الموز الناضج يمدك بالطاقة بسرعة

Google+ Print
الموز الناضج يمدك بالطاقة بسرعة الموز الناضج يمدك بالطاقة بسرعة

الموز الناضح يحتوي على السكر النقي الذي يمد الجسم بالطاقة بسرعة

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال إن الموز الناضج يمد الجسم بالطاقة بسرعة، وذلك لاحتوائه على المزيد من السكر النقي.

وأوضحت غال أن السكر النقي يصل إلى الدم بسرعة ويمد الجسم بالطاقة بسرعة، مما يجعله مفيداً لمَن يرغب في شحن طاقته بسرعة في العمل مثلا أو أثناء ممارسة الرياضة.

ويمكن التعرف على الموز الناضج من خلال لون القشرة الأصفر الداكن ولحم الثمر الطري.

أما الموز الأقل نضجا، فيحتوي على المزيد من النشا، نظراً لأنه يتم تفكيك النشا مع تزايد درجة النضج. ويحتوي الموز الأقل نضجاً على المزيد من الكربوهيدرات المعقدة والقليل من السكر النقي. وبالتالي فهو يمد الجسم بالطاقة ببطء، ولكن لمدة أطول من الموز الأكثر نضجاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا