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القرقاوي يلتقي طلبة الإمارات في كوريا

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القرقاوي يلتقي طلبة الإمارات في كوريا القرقاوي يلتقي طلبة الإمارات في كوريا

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن قيادة دولة الإمارات راهنت منذ البداية على شبابها ووضعت فيهم ثقتها واستثمرت فيهم الكثير وتتوقع منهم أيضا الكثير.

وقال معاليه خلال لقائه مع الطلبة الدارسين في جمهورية كوريا الجنوبية..أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وضع خلال الأسبوع الماضي أثناء خلوة الشباب أسسا جديدة في الاتحادية لتفعيل وتمكين دور الشباب في مسيرة التنمية.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وخلال لقاءاته المستمرة مع الشباب يؤكد لهم بأن مسؤولية حماية وتنمية دولة الإمارات تقع على عاتق الشباب وبأن الشباب أينما كانوا هم سفراء وأصحاب قيم وممثلين لشعب الإمارات ولهوية وثقافة وأصالة الشعب الإماراتي.

وحث معالي الوزير الشباب خلال اللقاء على الاستفادة من وجودهم في جمهورية كوريا الجنوبية ليس فقط علميا ومعرفيا بل أيضا في نقل كل تجربة جديدة ناجحة لبلدهم والاستفادة من تفاعلهم اليومي في بناء علاقات مستمرة مع جامعاتهم وكلياتهم وأساتذتهم تعود بالنفع على العلاقات الإماراتية الكورية المتميزة وترسخ مصالح تعود بالنفع على الشعبين الإماراتي والكوري.
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