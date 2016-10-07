الجيزة تواجه غلاء الأسعار بسيارات متنقلة ضمن حملة «الشعب يأمر»

أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الجمعة، بدء تسيير سيارات متنقلة بالمواد الغذائية بالتنسيق بين المحافظة وكبرى السلاسل التجارية، ضمن حملة “الشعب يأمر”.

وأكد المحافظ في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار الإجراءات التي تقوم بها المحافظة والوزارات المعنيه لمواجهه الغلاء وارتفاع الأسعار، لافتاً أن هذه السيارات محملة بالمواد الغذائية الأساسية من زيت وسكر وأرز ومكرونه بتخفيضات 20% عن الأسواق العامة .

وأضاف أنه سيتم إستهداف المناطق الشعبية ومراكز ومدن المحافظة بالقري المحرومة حيث بدء بالفعل تسيير 4 سيارات يوميًا بمدن الحوامدية وكرداسة وأبو النمرس وباقي المدن خلال هذا الأسبوع .

وأوضح أن السلاسل التجارية الكبيرة أبدت تجاوبًا سريعًا مع حملة “الشعب يأمر” التي بدأت أمس حيث يتم التنسيق اليومي بين المحافظة ومندوب الشركة لاستهداف المناطق التي يتم التركيز عليها .

وقال خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة كرداسة إنه تم توجيه السيارات لقري المدينه منها المعتمديه بجوار الوحدة المحليه وتعين مندوب من المدينه لمرافقة السيارات وتسهيل مأموريتها حيث شهدت السلع إقبال كبير من المواطنين .

من جانبه قال مصدر مسئول بالسلاسل التجارية أنه يتم بيع السكر بـ 5 جنيه والأرز بـ 4,75 والزيت بـ 8,75 والمكرونه بـ 1,5 (400 جرام) وأن الحملة مستمرة طوال الشهور القادمة .