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«الري» تنفذ 33 حملة إزالة بالفيوم في مختلف المراكز

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«الري» تنفذ 33 حملة إزالة بالفيوم في مختلف المراكز «الري» تنفذ 33 حملة إزالة بالفيوم في مختلف المراكز

الدكتور محمد عبد العاطي – وزير الري

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً حول قيام قطاع الري ممثلاً في الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والري بغرب الفيوم، والإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بشرق الفيوم، بتنفيذ حزمة من حملات الإزالة في نطاق محافظة الفيوم خلال الأشهر الستة الماضية.

تضمنت الإزالات تنفيذ 33 حملة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة 480 مخالفة تعد على منافع الري وجسور الترع، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية لمديرية أمن الفيوم في تأمين كافة الحملات وتنفيذ الإزالات.

وأكد المهندس أمان الله فريد، وكيل وزارة الري بالفيوم، أن الإزالات تم تنفيذها على مستوى هندسات إطسا ويسوف صديق والغرق وأبشواي وسنورس والفيوم وطامية وبحر ترسا وبحر وهبي وبحر الخور وبحر الكفور وترعة الجمهورية، لافتاً إلى أن الإزالات تضمنت مشاتل أرز وفتحات ري مخالفة وتشوينات وعشش ومباني خرسانية وأسوار وحظائر مواشي.

أ ش أ

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