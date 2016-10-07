ممرضة بالإسكندرية تزعم اغتصابها وزميلاتها لنقل عملهن بجوار محل الإقامة

اتفقت 5 ممرضات مع بعضهن لاختلاق قصص عن اختطافهن واغتصابهن وتعرضهن للخطف، حتى يستطعن نقل عملهن إلى أماكن قريبة من منازلهن.

تلقى مأمور قسم شرطة باب شرقى بلاغاً من "سهام. ا"- 24 سنة ممرضة بمستشفى الشاطبى الجامعى مقيمه مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى – ماركة لادا – حمراء اللون "لم تتمكن من التقاط أرقامها" قام أحدهما برش إسبراى على وجهها ودفعها داخل السيارة وقاما بالتعدى عليها جنسياً داخل قطعة أرض فضاء خلف الموقف الجديد دائرة قسم شرطة كرموز واكتشافها سرقة مبلغ 200 جنيه كانت بحوزتها.

وتبين من خلال الفحص والانتقال الفورى صحبة المُبلغة وجمع المعلومات وإجراء التحريات بمكان البلاغ عدم صحة ما قررته المُبلغة وقيامها باختلاق الواقعة وأضافت بسابقة تقدمها وعدد "4" ممرضات من زميلاتها بالمستشفى كل من "دينا. ا" - 29 سنة مقيمه زفتى – محافظة الغربية تعمل بالمستشفى منذ 12 عاما، و"وفاء.ع" -30 سنة مقيمه إيتاى البارود –محافظة البحيرة تعمل بالمستشفى منذ 12 عاما، و"إيمان. ف" - 30 سنة مقيمة مركز رشيد – محافظة البحيرة تعمل بالمستشفى منذ عامين، و"نادية.خ" - 30 سنة مقيمة مركز الدلنجات – محافظة البحيرة تعمل بالمستشفى منذ 10 سنوات" جميعهن يعملن بقسم المبتسرين بالمستشفى ويقمن بالسكن الإدارى وليس لهن محل إقامة بالإسكندرية".

وتقدمن بعدة طلبات للعمل بالقرب من محل إقامتهن دون جدوى لبعد المسافة عن محل إقامتهن بحجة وجود عجز فى الممرضات بالمستشفى فاتفقن فيما بينهن على أن يتقدمن بعدة بلاغات بأقسام مختلفة بمدينة الإسكندرية بتعرضهن للخطف والاغتصاب أثناء توجههن لعملهن كوسيلة لإثارة الرأى العام والضغط على المسئولين لتنفيذ طلباتهن وقمن بإجراء قرعه فيما بينهن ووقع الاختيار عليها لتقديم أول بلاغ وحضرت لقسم شرطة باب شرقى صباح اليوم وتقدمت ببلاغها سالف الذكر.