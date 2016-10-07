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غداً.. طقس مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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غداً.. طقس مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة غداً.. طقس مائل للحرارة شمالاً حار جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 23 31

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 30

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

بلطيم 24 30

الإسماعيلية 23 32

السويس 23 32

العريش 17 30

نخل 14 28

طابا 17 30

الطور 24 29

مرسى علم 23 33

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 26 33

رفح 17 29

كاترين 14 27

سيوة 18 33

المنيا 21 31

الفيوم 21 31

رأس سدر 21 30

أبوسمبل 22 37

وسط الدلتا 23 31

أسيوط 19 32

سوهاج 20 33

الأقصر 22 36

أسوان 23 38

شلاتين 24 34

حلايب 25 33

الوادى الجديد 22 33

قنا 21 34

نويبع 25 32

السلوم 17 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 41

المدينة 26 39

الرياض 20 34

المنامة 26 33

أبوظبى 27 36

الدوحة 25 36

الكويت 21 39

دمشق 12 31

بيروت 20 28

عمان 16 28

القدس 16 25

غزة 22 28

بغداد 15 38

مسقط 29 35

صنعاء 09 26

الخرطوم 30 43

طرابلس 22 32

تونس 18 28

الجزائر 16 30

الرباط 16 24

نواكشوط 24 40

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 07 26

اسطنبول 18 22

اسلام اباد 21 33

نيودلهى 25 35

جاكرتا 24 30

بكين 11 18

كوالامبور 25 34

طوكيو 18 25

أثينا 21 28

روما 11 22

باريس 08 17

مدريد 09 27

برلين 06 13

لندن 10 16

مونتريال 14 19

موسكو 08 12

نيويورك 16 21

واشنطن 17 20

 


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