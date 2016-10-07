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الأم المُرضعة تحتاج إلى 500 سعر حراري إضافية يوميًا

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الأم المُرضعة تحتاج إلى 500 سعر حراري إضافية يوميًا الأم المُرضعة تحتاج إلى 500 سعر حراري إضافية يوميًا

الأم المرضعة بحاجة إلى 500 سعر حراري إضافية يوميًا

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الأم المُرضعة تحتاج إلى 500 سعر حراري إضافية يومياً، موضحاً أن هذا يعني تناول 250 مللي لتراً من الحليب و200 غرام من الخضروات وشريحة من الخبز كامل الحبوب وثمرة فاكهة وملعقتي شاي من الزيت أو الزبد.

كما يمكن تناول 100 غرام من اللحوم و100 غرام من الأسماك بشكل إضافي أسبوعياً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار المركز إلى أن هذه الكمية الإضافية قد تختلف من أم لأخرى، مؤكداً على أهمية أن تحافظ الأم المرضعة على وزنها أو تُنقص وزنها بالتدريج. كما ينبغي الابتعاد عن الحميات الغذائية، لأنها قد تؤثر بالسلب على الرضاعة والصحة.

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