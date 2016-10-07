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بالصور.. تحويل كابلات الجهد المتوسط لقرى الجزيرة الخضراء لأرضية بكفر الشيخ

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بالصور.. تحويل كابلات الجهد المتوسط لقرى الجزيرة الخضراء لأرضية بكفر الشيخ بالصور.. تحويل كابلات الجهد المتوسط لقرى الجزيرة الخضراء لأرضية بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ العمل بمنطقة قرى الجزيرة الخضراء لتحويل تيار الجهد المتوسط لكابلات أرضية بتكلفة 20 مليون جنيه، لمنع انقطاع التيار الكهربائى ومنع تهريب الشباب فى هجرات غير شرعية، مستغلين قطعهم للأسلاك وللتيار الكهربائى بقرى "الجزيرة الخضراء، وأبو خشبة، والسكرى، وبرج مغيزل" فى نجاح عمليات التهريب، وعدم إلقاء القبض عليهم.

 

قال المهندس على عبد الستار، رئيس مدينة مطوبس، إن مشكلة الكهرباء بقرى الجزيرة الخضراء مزمنة  لأن المغزيات والأسلاك  تمر بمزارع النخيل، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى إما بعوامل الأحوال الجوية أو قيام المهربين وسماسرة الهجرة غير الشرعية بقطع الأسلاك، لضمان عدم متابعتهم من قبل الجهات الأمنية لتهريب الراغبين فى الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمر المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، بتحويل الجهد المتوسط لكابلات أرضية بتكلفة 20 مليون جنيه، ورفع كفاءات وإحلال وتجديد المحولات والأعمدة بالجزيرة الخضراء، وصرف ألف عامود جهد منخفض  لقرى الجزيرة الخضراء .

 

وأضاف رئيس مدينة مطوبس لـ"اليوم السابع" أما مشكلة الصرف الصحى  بقرى الجزيرة الخضراء مشكلة مزمنة، فيحدها نهر النيل والبحر المتوسط وبركة غليون، وكانت  مدرجة ضمن خطة الاتحاد الأوروبى فى 2020م، لتنفذ بعد أربع سنوات، ولكن  المحافظ خاطب القيادة السياسية، التى أعطت تعليمات لوزير الإسكان  والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى البدء فوراً برفع الشوارع وعمل المسح اللازم وتحديد محطات الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية.

 

 

 

 

 


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