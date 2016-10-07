قوات الجيش العراقى تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة "هيت" غربى الأنبار

شرعت قوات عراقية تابعة لقيادة عمليات الأنبار اليوم الجمعة فى عملية عسكرية لتحرير جزيرة "هيت" غربى محافظة الأنبار لتحريرها من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وتمكنت قوات الفرقة العاشرة بالجيش من السيطرة على منطقة "تل أسود" بجزيرة هيت غرب شمال غرب مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق لتأمين المناطق المحررة فى قضاء هيت والتى شهدت هجمات لمسلحى التنظيم انطلاقا من الجزيرة.

وقصف طيران التحالف الدولى مواقع تجمع مسلحى داعش، وقتل مسؤول التنظيم بمنطقة تل أسود الإرهابى أبو طه النمراوي.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي، فى تصريح صحفي، إن القطاعات العسكرية بالفرقة العاشرة حررت منطقة تل أسود ورفعت العلم العراقى فوقها، وتوجهت للسيطرة على منطقة "الزوية".

وكانت قوات الفرقة العاشرة بالجيش العراقى استعادت السيطرة على مناطق جزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار أمس، حيث تمكنت من تحرير مناطق "البوذياب" و"البو على الجاسم" و"البوعساف" شمالى مدينة الرمادى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى وصولاً إلى حدود قطاع "عمليات الجزيرة" غربى العراق.