لأول مرة.. فتح مدارس سودانية بالسعودية هذا العام

صادقت وزارة التربية والتعليم بالسودان على فتح مدارس سودانية تدرس المنهج السوداني بالمملكة العربية السعودية لأول مرة، وتنفذها مجموعة «سماء المحمدية»، التي يملكها الأمير محمد بن سلطان بن عبد العزيز.

ونقلت صحيفة «المجهر السياسي» الصادرة فى الخرطوم، الجمعة، عن مدير الاستثمار الخارجي بالمجموعة، الدكتور كمال موسى، قوله إن «المدارس ستبدأ بمدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، اعتبارا من هذا العام، ثم بجنوب وشمال المملكة».

وأكد موسى التزام المجموعة بكافة الشروط القانونية لوزارة التربية والتعليم السودانية الخاصة بالطلاب وذويهم، وتكاليف امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي، موضحا أنه سيتم استقدام معلمين للمدرسة من السودان، بجانب المعلمين السودانيين المؤهلين المقيمين بالمملكة، وذلك بالتعاون مع الحكومة السودانية.

أ ش أ