النقل: افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا خلال احتفالات أكتوبر بتكلفة 510 مليون جنيه

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل أنه تم الانتهاء من اعمال تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة إجمالية بلغت 510 مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاحه خلال احتفالات أكتوبر، مضيفاً أن ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانئ مصر نظرا لخصائصه الطبيعية المتميزة، وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر، وسهولة اتصاله بحريا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية، وهو أهم ميناء مصرى لخدمة صعيد مصر ، حيث انفقت الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر حيث يقع الميناء على مسافة 200 – 300 كم من محافظات الصعيد.

وأكد وزير النقل أن عملية التطوير اشتملت على إعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية، و إنشاء محطة ركاب حضارية على مساحة 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1,3 مليون راكب سنويا بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير، وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع، وطاقة استيعابية 5000 راكب/يوم، وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع، ، و7 مبانى إدارية، وكذلك إنشاء ساحة انتظار شاحنات صادر ووارد على مساحة 100 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 40 ألف شاحنة / ســــــنة.

وأضاف د. جلال سعيد أن أعمال التطوير قد اشتملت على إنشاء ساحة لسيارات التربتك على مساحة 16,5 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 30 الف سيارة / سنة ، و مزودة بساحات انتظار للسفر والوصول منفصلة.

كما أنه تم إنشاء كوبرى للمسافرين بطول حوالى 500 متر طولى للربط بين محطة الركاب الجديدة، ورصيف الميناء مغطى و مجهز بالسيور المتحركة والسلالم الكهربائية وسلالم الطوارىء ومكيف تماماً، وإنشاء ساحات تخزينية للبضائع بإجمالى 6 ساحات مسورة بمساحة إجمالية 110 ألاف متر مربع ، و تم تزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 4 ميجا وات/ساعة، كما تم إنشاء محطة تحلية لمياه البحر 500 متر مكعب/يوم لإمداد الميناء باحتياجاته.

وأوضح الدكتور جلال سعيد أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185%.

و أشار الوزيرأنه من المتوقع في ضوء التطوير الشامل الذي تم بالميناء زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا بزيادة قدرها 385%، وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويا بزيادة قدرها 190%، وزيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع.

و اضاف دكتور جلال سعيد انه تم الانتهاء من دراسة طرح انشاء محطة متعددة الاغراض حاويات / بضائع عامة بالميناء بنظام الاستثمار بتكلفة حوالى 250 مليون دولار على مساحة 164 الف متر مربع، و رصيف بطول 800 متر طولى لاستقبال سفن البضائع العامة و الحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 1.2 مليون حاوية ، و استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل الى 3 مليون طن سنويا.