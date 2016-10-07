وزير الصناعة يتلقى 3 تقارير حول التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة والإنتاج

تلقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل 3 تقارير من هيئة المواصفات والجودة ومصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء حول مؤشرات أداء ال 3 جهات خلال سبتمبر الماضي، تتعلق بالحملات التفتيشية على المصانع ودور معامل الاختبار في التحقق من مدى مطابقة عينات التحليل للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية.

وأوضح قابيل، أن الوزارة تتابع شهريا مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة علي الجودة ومعامل الاختبار، بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك،لافتا إلى أنه في ظل انفتاح الأسواق لم يعد هناك مكان غير للمنتج الجيد، حيث أصبح هناك منافسة شرسة للحصول على رضاء المستهلكين سواء في السوق المحلى أو الخارجي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المطلب عتمان رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ45 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة ل` 11 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ 18 شركة، وتسجيل 221 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة، فضلا عن إجراء 14 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال.

وأشار الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،إلى أن المصلحة قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بإجراء 651 معاينة ميدانية شملت سحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة علي منتجاتهم، كما تم إجراء 175 دراسة فنية واقتصادية متخصصة في مجالات السماح المؤقت، الدروباك، وحجم الإنتاج ، كما تم ترخيص 67 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 54 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن المصلحة بصدد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة على المصانع الكيماوية، وجاري إعداد دليل آخر للصناعات الخشبية والجلدية والبنائية.

من جانبه أشار المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء إلى أن المصلحة أجرت اختبارات وتحاليل معملية ل` 3033 عينة وذلك من خلال المقر الرئيسي للمصلحة بالقاهرة والفروع التابعة، حيث تم اختبار وتحليل 1369 عينة بمعامل القاهرة و1318عينة بمعامل الإسكندرية و336 عينة بمعامل السويس و62 عينة بمعامل أسيوط و8 عينات بمعامل منسوجات مدينة نصر.

أ ش أ