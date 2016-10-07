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«فايد» يبحث مع نظيره الروسي زيادة صادرات وواردات الحاصلات الزراعية

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«فايد» يبحث مع نظيره الروسي زيادة صادرات وواردات الحاصلات الزراعية «فايد» يبحث مع نظيره الروسي زيادة صادرات وواردات الحاصلات الزراعية

عصام-فايد-وزير-الزراعة

التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنظيره الروسي ألكسندر تاكاشيف اليوم الجمعة خلال زيارته لموسكو لبحث توطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف فايد إنه تم خلال الاجتماع – الذي حضره السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري وأعضاء الوفدين المصري والروسي، فضلا عن رئيس الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي ونائبه – التأكيد على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، وضرورة العمل على توطيد تلك العلاقات، خاصة في مجال الزراعة.

كما بحث الجانبان إمكانية العمل على زيادة حركة تبادل كافة أوجه الأنشطة الزراعية والصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على تذليل كافة المعوقات لمضاعفة تلك الأنشطة، كما وجه فايد الدعوة لنظيره الروسي لزيارة في وقت قريب للبدء في تفعيل هذا التعاون.

في سياق متصل، اجتمع وزير الزراعة ورئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي ونائبه، في حضور السفير المصري بروسيا والمستشار التجاري المصري ، حيث تم بحث مضاعفة النشاط في هذا المجال، والتأكيد علي تذليل كافة المعوقات.

وأكد فايد إنه تمت مناقشة إمكانية إقامة ملتقي زراعي عالمي بشرم الشيخ للتباحث في مجال تصدير الحبوب والأمور المنظمة والحاكمة لهذا النشاط التصديري الهام.

أ ش أ

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