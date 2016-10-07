العرب المسافرون الى "موريشيوس" في أكتوبر

المسافرون العرب إلى جزيرة "موريشيوس" في أكتوبر/ تشرين الأول، سينعمون بطقس ربيعيّ لطيف، وسيعرفون أنهم اختاروا وجهة ممتازةً نظراً لمناخها الاستوائي وتعدّد نقاط الجذب فيها. وفي هذا الإطار، يُنصح المسافرون العرب بزيارة العناوين الآتية في "موريشيوس":

| حديقة "موريشيوس" النباتية: تُعرف هذه الحديقة النباتية الأقدم في نصف الكرة الجنوبي باسم "بامبليماوسيس" أيضاً، وهي تقع بالقرب من مدينة "بورت لويس". كان بيير بوافر شيّدها سنة 1767، فيما هي تغطّي اليوم مساحةً وقدرها حوالي 37 هكتاراً. وتشتهر بزنابق الماء العملاقة، ومجموعة فريدة من 85 صنفاً من أشجار النخيل المستوردة من أمريكا الوسطى و آسيا وأفريقيا وجزر المحيط الهندي.

| حديقة "شماريل": في هذا المكان الاستثنائي والفريد من نوعه، يمكن العثور على أرض طينية من سبعة ألوان، حيث تتنوّع ألوان الكثبان فيها بين الأحمر والبنّي والبنفسجي والأخضر والأزرق والأرجواني والأصفر. المسافرون العرب سيبهرون بالمشاهد في هذا العنوان، ولن يتوقفوا عن التقاط الصور!

| جزيرة "أوكس سيرفس": تُعرف هذه الجزيرة باسم "جزيرة الغزلان" باللغة الإنجليزية، وتقع بالقرب من الساحل الشرقي لـ"موريشيوس" في منطقة "فلاك". وتشتهر بشواطئها الرملية، وتقدّم لزائريها مروحةً من النشاطات الممتعة، كالسباحة والغطس، وهي الممتدة على حوالي مائة هكتار من الأراضي.

إشارة إلى أنّه تغيب الغزلان عن الجزيرة، في الوقت الحاضر.

| جزيرة "أوكس أيجريتس": هي جزيرة مرجانية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 25 هكتاراً، قبالة سواحل مدينة "مابورج". نتيجة العمل الرائع الذي أنجزه "صندوق الحياة البرية"، أصبحت الجزيرة مثالاً عن الأمكنة التي تحترم المعايير الدولية لحماية الموارد الطبيعية والأنواع المهدّدة بالانقراض. وفي هذا الإطار، هناك عدد قليل من الطيور النادرة في العالم، بما في ذلك العاسوق والحمامة الوردية والسلحفاة العملاقة.

| سوق "فلاك": المسافرون العرب إلى "موريشيوس" لن يُفوّتوا المرور بهذه السوق الأكبر في الهواء الطلق في الجزيرة، مع الإشارة إلى أن "فلاك" هي واحدة من القرى الأكثر أهميةً في الجزيرة.