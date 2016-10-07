فوائد زيت اللافندر للوجه والجسم

بعد يوم طويل من العمل خارج المنزل أو حتى داخله، قد تشعرين بأنك بحاجة إلى الحصول على قدر من الاسترخاء والراحة. يمكنك تحقيق رغبتك باستخدام أحد الزيوت الطبيعية ذات الرائحة المميزة، فسرّ الزيوت يكمن في رائحتها الجذابة؛ فكيف ذلك؟

إليك التفاصيل في ما يلي:

1.تدليل بشرة وجهك: قومي بمزج 6 قطرات من زيت اللافندر بملعقتين من الملح وملعقة من زيت الزيتون، ودلّكي وجهك بالمزيج بحركات دائرية، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة ناعمة ونضرة ذات رائحة عطرة لا تقاوم.

2.تدليل جسمك: قومي بمزج 4 ملاعق من زيت اللوز بـ10 قطرات من زيت اللافندر و10 قطرات من زيت الروزماري و10 قطرات من زيت البرتقال، ثمّ قومي بتدليك جسمك بالمزيج جيداً. يُفضّل أن تقومي باستخدام إسفنجة لطيفة لتساعدك في عمل هذا المساج.

3.الحمام الدافئ: بعد تدليك بشرتك بمزيج الزيوت، قومي بأخذ حمام دافئ، ثمّ ضعي قطرات من زيت اللافندر على كوب من الماء، ورشّي به جسمك، وانتظري قليلاً، ثمّ جففي بشرتك بمنشفة نظيفة.

4.تثبيت عطر اللافندر: بعد تجفيف بشرتك، قومي بوضع بودرة الأطفال على جسمك لتساعدك في تثبيت عطر اللافندر، كما يمكنك وضع عطر اللافندر في مبخرة وبخّري بها جسمك لمزيد من الروعة والاسترخاء. ويمكنك مزج قطرات من زيت اللافندر بالماء، ثم وضع المزيج على شعرك وهو رطب، ليكون هو الآخر مليئاً برائحة اللافندر.