"طرق دبي" تُطبق دفع التعرفة ببطاقة نول في الباص المائي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إدخال خدمة دفع تعرفة الباص المائي ببطاقة نول، في منطقة دبي مارينا، بمحطاتها الأربع: مارينا بروميناد، مارينا ووك ، مارينا مول، مارينا تيراس، وذلك في إطار تسهيل استخدام الخدمة لمستخدمي وسائل النقل البحري التابعة للهيئة.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن إدخال خدمة دفع التعرفة ببطاقة نول في الباص المائي بمنطقة دبي مارينا، يأتي في إطار تطوير وسائل الدفع في وسائل النقل البحري، بالأخص الباص المائي الذي استقطب منذ يناير وحتى شهر اغسطس الماضي 348 ألفاً و658 راكباً، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الخدمة، وأدى إلى توسيع استخدام وسيلة الدفع ببطاقة نول التي كانت مقصورة على خدمة الباص المائي في خور دبي، تجسيداً للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".

وأضاف: إن الباص المائي يعمل ضمن رحلات مجدولة كل 20 دقيقة، وذلك من الساعة 10 صباحاً إلى 11 ليلاً من السبت للخميس، ومن الساعة 12 ظهراً إلى 12 منتصف الليل أيام الجمعة والعطلات الرسمية، موضحا أن الباص المائي الواحد يسع 36 راكباً، إضافة إلى توفير مساحة مخصصة لذوي الإعاقة، وسترات نجاة، وطفاية حريق، وأدوات للإسعافات الأولية، ويتميز الباص المائي كونه وسيلة نقل بحري مكيفة، ذات هيكل ثنائي القاعدة منخفض الأمواج، وبها مقاعد مريحة تضفي أجواء ممتعة خلال الرحلة.

وأوضح الفلاسي، أنه بإمكان الراكب تمرير بطاقة نول على الجهاز الموجود داخل الباص المائي، كما يجب عليه التأكد من ( تمرير) البطاقة عند وصوله للمحطة النهائية، وكذلك التأكد قبل الصعود من توفر 11 درهما كحد أدنى للرصيد في بطاقة نول، ويمكن للراكب تعبئة بطاقة نول من مراكز إسعاد المتعاملين، أو عن طريق تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، أو من خلال الموقع الإلكتروني RTA.AE أو من خلال مكاتب خدمة العملاء المتواجدة في محطات النقل البحري.