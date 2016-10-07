المجوهرات اللافتة حاضرة في عروض أسبوع الموضة

لم تقتصر عروض الأزياء خلال أيام أسبوع الموضة لربيع وصيف 2017 على الملابس وحدها، بل ضمَّت تشكيلة واسعة من الإكسسوارات الجريئة والمجوهرات اللافتة، وفي هذا الموضوع نعرض لك أبرز ما قُدِّم في أسابيع الموضة من مجوهرات.

كانت الأقراط هي الأكثر حضوراً خلال الأسابيع الماضية، فلم يكد يخلو منها أي عرض، ففي عرض سانت لوران Saint Laurent جاءت الأقراط بتصميم كبير وحمل بعضها حروف الدار المعروفة YSL، بتصميم جريء وعصري، أما في عرض التوزارا Altuzarra فشاهدنا تصاميم فريدة من الأقراط التي تلونت بألوان الصيف المشرقة، وفي عرض المجموعة الصيفية من رودارتي RODARTE جاءت الأقراط بتصميم غريب يمتد بين الأذنين ليغنيك بطريقة ما عن ارتداء العقد ويعطيك إطلالة جريئة واستثنائية.

من جهة أخرى، ظهرت بعض المجوهرات التقليدية مثل التصاميم الفضية الرائعة التي شوهدت في عرض داسك DAKS، والعقد اللؤلؤي الكبير في عرض توري بيرتش Tory Burch، ولا يمكن أن ننسى التشوكر الأنيق الذي زيَّن إطلالة العارضات ضمن عرض مجموعة ديور Dior الأنيقة للصيف المقبل.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من المجوهرات اللافتة التي شوهدت في عروض الأزياء الصيفية، فشاهديها وشاركينا برأيك.