غداً.. طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة فى آخره ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء،كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة،وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

> الإسكندرية 23 30

> مطروح 21 30

> بورسعيد 24 29

> دمياط 24 29

> بلطيم 24 30

> الإسماعيلية 23 32

> السويس 23 32

> العريش 17 30

> نخل 14 28

> طابا 17 30

> الطور 24 29

> مرسى علم 23 33

> الغردقة 23 32

> شرم الشيخ 26 33

> رفح 17 29

> كاترين 14 27

> سيوة 18 33

> المنيا 21 31

> الفيوم 21 31

> رأس سدر 21 30

> أبوسمبل 22 37

> وسط الدلتا 23 31

> أسيوط 19 32

> سوهاج 20 33

> الأقصر 22 36

> أسوان 23 38

> شلاتين 24 34

> حلايب 25 33

> الوادى الجديد 22 33

> قنا 21 34

> نويبع 25 32

> السلوم 17 33