انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية في المغرب

بدأ الناخبون المغاربة صباح اليوم الجمعة التوجه إلى مكاتب الاقتراع للتصويت من أجل اختيار 395 نائبا في البرلمان.

وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، والمطالب ب”الحداثة”.

وتتوزع أغلب مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في العاصمة الرباط، على المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية إضافة إلى بعض الإدارات.

وأكدت وكالة الأنباء المغربية الرسمية افتتاح جميع مكاتب التصويت في كل أنحاد البلاد، ويقف أمام كل مركز عنصران من عناصر الأمن للحرص على سير عملية الانتخاب دون مشاكل أو خروقات.

ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي، بينهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة محليا ووطنيا 1410 لائحة تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون في المدن و45% في الارياف.

وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الاحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.

أ ف ب