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«القوى العاملة»: إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

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«القوى العاملة»: إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون «القوى العاملة»: إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

محمد سعفان وزير – القوى العاملة

أعلن محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إيقاف نشاط 3 شركات عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف.

وأوضح سعفان، في بيان للوزارة، الجمعة، أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها خلال شهر سبتمبر 2016، هي شركة «ميجابرو» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (789) شركات، وشركة «فيوتشر» ترخيص رقم (959) شركات، وشركة «صقر العرب» ترخيص رقم (209) شركات، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

وأشار إلى أن الشركتين اللتين رفع الإيقاف عنهما هما شركة «نما» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (931) شركات، وشركة «الآفاق» ترخيص رقم (1121) شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

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