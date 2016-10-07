القبض على حدث خنق سيدة مريضة بمنزلها لسرقتها بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد محمد سليمان العمدة رئيس مباحث المركز من كشف غموض وفاة سيدة بناحية قرية الصلعا داخل منزلها، والتى بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة الطب الشرعى تبين بوجود كسر بالدرقية اليسرى وكدمه رضيه بالرأس وخدوش بالصدر نتيجة الخنق والمقاومة ووجود شبهة جنائية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حدث فى الخامسة عشر من العمر بدافع السرقة.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها ووجود شبهة جنائية وراء وفاتها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وفاة عائشة.ع. ع. ن تقيم بناحية الصلعا دائرة المركز بمنزلها وما قرره زوج نجلتها السيد.م. ا. ع يقيم بذات الناحية بأن المذكورة تقيم بمفردها، وتوجه اليوم للاطمئنان عليها وفوجئ بوفاتها وأضاف بأنها تعانى من مرض السكرى والضغط ونفى الشبهة الجنائية.

وبالعرض على الطبيب الشرعى قرر بوجود كسر بالدرقية اليسرى وكدمة رضية بالرأس وخدوش بالصدر نتيجة الخنق والمقاومة ووجود شبهة جنائية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبى على الأمن العام تم بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العميد ماجد مؤمن رئيس قسم المباحث الجنائية والمقدم مفتش مباحث المركز والرائد محمد سليمان، رئيس مباحث المركز بالاشتراك والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الحادث وتم وضع خطة كان من أهم بنودها إعادة مناقشة المبلغ مناقشة تفصيلية، فحص علاقات وخلافات المجنى عليها، فحص المترددين على منزل المجنى عليها وأقاربها وذويهم، مناقشة الجيران الملاصقين مناقشة دقيقة للوصول لأى شاهد رؤية للواقعة، الفحص الجيد لمسرح الجريمة، حصر وفحص المسجلين وذوى المعلومات الجنائية المشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، تجنيد المصادر السرية للمساهمة فى كشف غموض الحادث.

وأسفر التطبيق الجيد إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد.م. أ.س 15 سنة ويقيم بناحية الصلعا دائرة المركز حيث أكدت التحريات إلى قيام المذكور بالإجهاز عليها بالخنق، وذلك بقصد السرقة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 6255 إدارى مركز سوهاج وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.