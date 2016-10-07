الطيران المدني تستقبل الوفود المشاركة في احتفالية مجلس النواب بشرم الشيخ

بدأت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة استقبال الوفود الأفريقية، والمشاركة فى احتفالية مجلس النواب المصري بمناسبة مرور 150 عام على إنشائه ، والمقرر انعقاده تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يتزامن مع إنعقاد المؤتمر البرلماني الأفريقي والعربي في مدينة شرم الشيخ ، خلال الفترة من 9 إلي 20 أكتوبر ، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية ، فضلاً عن رئيس و أعضاء مجلس النواب المصري.

وشاركت وزارة الطيران في جلسات عمل للإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف مصر، المشاركين فى الحدث بالتعاون مع جميع الوزارت المعنية ، ليخرج المؤتمر بصورة مشرفة أمام العالم.

كما وجه شريف فتحي وزير الطيران المدني، خلال بيان صادر عنه اليوم، مجموعات العمل المختلفة بحسن استقبال الوفود المشاركة ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، حيث سيتم توفير كاونترات السفر والوصول فى مطاري القاهرة وشرم الشيخ، وتجهيز الإستراحات المميزة للضيوف، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذا توفير فريق خاص من العلاقات العامة والمحطة لإستقبال الضيوف وكذلك مكاتب البيع والحجز المركزي .

وأكد وزير الطيران استعداد شركات وهيئات الوزارة لاستقبال هذا الحدث العالمى ، وقد تم الدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات اللازمة من الصيانة والخدمات الأرضية بمطاري القاهرة وشرم الشيخ للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر البرلماني الأفريقي جاء تاكيداً للدور الكبير الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا التى تهم دول القارة الأفريقية وهو ما أشاد به روجيه كوندون رئيس البرلمان الأفريقى .

ومن ناحية أخري تشارك مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمؤتمر، حيث تقدم 25% تخفيضاً على أسعار جميع الرحلات الدولية والداخلية ، للمشاركين في المؤتمر على متن رحلاتها طوال فترة إنعقاد المؤتمر، كما أطلقت حملة دعائية على طائراتها للترويج للحدث تشمل وضع شعار المؤتمر على غطاء المقعد Headrest على متن طائراتها، وكذلك توزيع شيكولاته علي المسافرين تحمل شعار المؤتمر.