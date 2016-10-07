فوز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام عن عام 2016

فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام، التي أعلن عنها في العاصمة النرويجية أوسلو.

واختير الفائز بالجائزة المرموقة من قائمة تضم 376 مرشحا، بينهم 228 شخصا و148 مؤسسة، وفقًا لما أوردته “بي بي سي عربي”.

وفي وقت سابق، كُشف عن قائمة من المرشحين جاء في صدارتها هيئة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، وفريق التفاوض في الاتفاق النووي الإيراني.

وكان أكثر من 300 ألف شخص وقعوا عريضة تدعم فوز الخوذ البيضاء على الجائزة.

وفي العام الماضي، كانت الجائزة من نصيب اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس، بسبب ما قدمته من “مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية” بعد ثورة عام 2011.