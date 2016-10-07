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توقعات الطقس في الإمارات من اليوم وحتى الأحد

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توقعات الطقس في الإمارات من اليوم وحتى الأحد توقعات الطقس في الإمارات من اليوم وحتى الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم وغدا رطبا في ساعات الليل والصباح وسيكون الجو غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمالا يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار مع غبار وأتربة مثارة أحيانا.

كما توقع المركز في بيان له اليوم أن يكون الطقس بعد غد الأحد رطبا في ساعات الليل والصباح وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف وقد تتكون بعض السحب على الجبال والجو مغبر أحيانا  ... موضحا أن موج البحر سيكون متوسطا وقد يضطرب أحيانا خاصة شمالا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.
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