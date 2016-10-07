ضبط 4 أولياء أمور متهمين باقتحام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص

اكد العميد عبد لله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة محافظة القليوبية، ضبط 4 من اولياء الامور الذين قاموا باقتحام مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإداراة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، وأصابوا 5 مدرسين خلال اليوم الدراسى بسبب اعتراضهم على مبلغ المجموعات المدرسية.

وأوضح رئيس الفرع الجنائى، ان النيابة امرت بحبس 3 من لأولياء الامور الذين قاموا باقتحام المدرسة وصرف المتهم الرابع من النيابة لعدم ثبوت ادانته.

وكانت شهدت مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص التابعة لإدارة الخصوص التعليمية مشاجرة عنيفة استخدم فيها الاسلحة البيضاء وأسفرت عن اصابة 5 مدرسين بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين الى مستشفى الخصوص العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

تلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية واللواء اشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص وأولياء أمور.

وانتقل علي الفور ضباط وحده مباحث الخصوص الى مكان الواقعة، ودلت تحريات المباحث الى انة قام 4 من اولياء الأمور وهم "عبد الحفيظ .ع.ا" بالمعاش و"سيد .ع.ا" خراط و"عبد الله.ع.ع" قهوجي " و"مصطفي م.س" عاطل ، باقتحام بوابة المدرسة خلال اليوم الدراسى حاملين اسلحة بيضاء بسبب الخلاف علي مجموعات التقوية مما أسفر عن إصابة 5 مدرسين نتيجة اعتراض أولياء الأمور علي إجبار إدارة المدرسة التلاميذ الاشتراك في مجموعات التقوية التي تنظمها المدرسة بقيمة 200 جنيه شهرياً للتلميذ الواحد وتطورت المشادة الكلامية بينهم وبين إدارة المدرسة إلي تشابك بالأيدي وتطورت المشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وتم نقل المصابين لمستشفي الخصوص وتحرير تقارير طبية بحالتهم و هم "عبد الحميد م.ع، و"حسن .ع.ا" ، و"وإبراهيم م.ف" ، و"جمال .ع.غ" ، و"محمد .ع.ا ، و"شعبان .ى.م" وقال المدرسين المصابين ان أولياء الأمور قاموا بالدخول للمدرسة عنوة للاعتراض علي مجموعات التقوية.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " مقطع لفيديو يظهر فيه اقتحام مجموعة من اولياء الامور بالأسلحة البيضاء مدرسة عمر مكرم الابتدائية وإصابة احد المدرسين داخل المدرسة على اثر اعتراض اولياء الامور على قيمة مصروفات المجموعات التقوية داخل المدرسة.