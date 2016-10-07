أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.166 تريليون دولار في سبتمبر

Google+ Print
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.166 تريليون دولار في سبتمبر انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.166 تريليون دولار في سبتمبر

أرشيفية

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.166 تريليون دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 3.185 تريليون دولار المسجلة في شهر أغسطس السابق عليه.

وأفاد بنك الشعب الصينى (البنك المركزي)- في بيان صدر اليوم الجمعة- بأن هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يشهد في الاحتياطي النقدي لنخفاضا، وهو الأمر الذي يأتي مخالفا لتوقعات الخبراء الذين كانوا يعتقدون أن الاحتياطيات سترتفع إلى 3.18 تريليون دولار في سبتمبر.

وبرر تشاو يانغ، الخبير بمؤسسة نومورا المالية العالمية، هذا الانخفاض بقيام الصين ببيع بعض من احتياطى النقد الاجنبى لتحقيق الاستقرار في الفائدة بالنسبة لعملتها المحلية، اليوان، في شهر سبتمبر.

وقال إن هناك سببا آخر لانخفاض الاحتياطى وهو إقبال الصينيين على شراء العملات الأجنبية قبل عطلة العيد الوطنى التي بدأت في أول يوم من شهر أكتوبر وتنتهى اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أن احتياطيات الذهب الرسمية للصين ارتفعت لتبلغ 78.2 مليار دولار امريكى بحلول نهاية سبتمبر مقارنة مع 77.18 مليار دولار في أغسطس.

من جانب آخر، أكد يي قانغ، نائب مدير البنك المركزى الصيني، إن الاقتصاد الصيني يعمل الآن بوتيرة أكثر استقرارا، حيث صرح أمس في واشنطن خلال حضوره الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد الصينى ككل أصبح الآن أكثر استقرارا مما كان عليه في الماضي، مشيرا إلى أنه ينمو بسرعة تتراوح بين 6.5 و7%، مع وجود نشاط في التوظيف وانخفاض في ضغوط التضخم، فضلا عن زيادة في الإنتاج وتحسن في الأرباح بالنسبة للقطاع الصناعي.

وقال يي إنه بدءا من العام الماضي، شكل الاستهلاك المحلي حوالي 70% من نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين، مضيفا أن البلاد سوف تواصل من توظيف السياسات النقدية والمالية والهيكلية لتحويل نمطها الاقتصادي نحو مزيد من الاستهلاك.
> وأضاف المسؤول المصرفي أن الصين أسهمت بالفعل بما يتراوح بين 25 و30% في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أنه مع توسيع معدلات الاستهلاك المحلي وزيادة الواردات، فإن الصين ستواصل تقديم إسهامات كبيرة للتنمية الاقتصادية العالمية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن