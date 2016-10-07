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وقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط

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وقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط وقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط بكل أشكالها وأنواعها وأحجامها وإدراجها ضمن قائمة السلع الموقوف استيرادها ويسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بجريدة “الوقائع المصرية”.

وأكد سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن هذه النوعية من المحركات كان مسموحًا باستيرادها لتغطية احتياجات الاستخدام المحلى كقطع غيار للدراجات ثنائية الأشواط ونظرًا لتقادم الموجود من هذه النوعية من الدراجات وظهور موديلات مطورة، مما أدى إلى عدم الحاجة إلى استمرار السماح باستيراد هذه النوعية من المحركات.

كما يأتي هذا القرار اتساقًا مع قرار وزير الصناعة رقم 85 لسنة 2004 بحظر إنتاج الدراجات البخارية ثنائية الأشواط للشركات القائمة، اعتبارًا من 31-10-2007 وحتى لا يكون استيراد هذه المحركات بابًا خلفيًا لتصنيع الدراجات ثنائية الأشواط خارج الإطار الرسمي.

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