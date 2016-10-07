«الإسكان» تمهل الفائزين بأراضي الإسكان الاجتماعي شهرين لاستكمال مقدمة الحجز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستكمال سداد باقى مقدم الحجز 25%، وتقديم الشيكات الآجلة، للفائزين بالقرعة العلنية السابعة، لأراضى الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، والمطروحة خلال الفترة من 17/4/2016 وحتى 12/6/2016، مع الالتزام بباقى التوقيتات الواردة بكراسة شروط القرعة.

وأضاف، مدبولى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن مجلس الإدارة وافق على تعديل تخصيص المحال السابق تخصيصها بمقابل انتفاع شهرى بمدينة 15 مايو منذ عام 1981 وحتى عام 2004، والتى لم يحدد لها مدة مقابل انتفاع وقت تخصيص تلك المحال لهم من (تغيير النشاط – توريث المحال – ضم محلين – التنازل عن المحال)، من مقابل الانتفاع لتصبح بنظام التمليك بشرط الالتزام بالآتى: سداد مقابل الانتفاع، وسريان رخصة التشغيل، وعدم وجود أى مخالفات، والتمليك للمخصص له المحل، وطبقاً للأسعار التى يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة مع مراعاة أن يكون بالسعر العادل، نظراً لقيامهم بسداد القيمة الإيجارية طوال فترة مقابل الانتفاع، موضحاً أن هذه الموافقة لا تسرى على جميع المحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع (3 – 10) سنوات، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.