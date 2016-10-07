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وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروسى إقامة ملتقى زراعى بشرم الشيخ

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وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروسى إقامة ملتقى زراعى بشرم الشيخ وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروسى إقامة ملتقى زراعى بشرم الشيخ

> كتب عز النوبى

التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال زيارته لموسكو، نظيره الروسى ألكسندر تاكاشيف، وذلك لبحث توطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقال عصام فايد ، فى بيان له اليوم،إنه تم خلال الاجتماع الذى حضره السفير المصرى بموسكو الدكتور محمد البدرى وأعضاء الوفدين المصرى والروسى،فضلا عن رئيس الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعى والبيطرى الروسى ونائبه، تم التأكيد على قوة العلاقات التى تربط بين البلدين على المستويين الشعبى والرسمى، وضرورة العمل على توطيد تلك العلاقات خاصة فى مجال الزراعة.

 وأكد بيان الوزارة،أن الجانبان بحث إمكانية العمل على زيادة حركة تبادل  كافة اوجه الأنشطة الزراعية والصادرات والواردات الزراعية بين البلدين مع التأكيد على تذليل كافة المعوقات لمضاعفة تلك الانشطة ، كما وجه فايد الدعوة لنظيره الروسى لزيارة فى وقت قريب للبدء في تفعيل هذا التعاون.

وفي سياق متصل اجتمع وزير الزراعة ورئيس اتحاد مصدرى الحبوب الروسى ونائبه،فى حضور السفير المصرى بروسيا والمستشار التجارى المصرى حيث تم التباحث فى مضاعفة النشاط فى هذا المجال والتأكيد على تذليل كافة المعوقات.

وقال فايد أنه تم مناقشة إمكانية  إقامة ملتقى  زراعى عالمى بشرم الشيخ للتباحث فى مجال تصدير الحبوب والأمور المنظمة والحاكمة لهذا النشاط التصديرى الهام.


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