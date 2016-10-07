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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان ولا أنباء عن سقوط ضحايا

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان ولا أنباء عن سقوط ضحايا زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان ولا أنباء عن سقوط ضحايا

زلزال (أرشيفية )

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر تايوان قبل دقائق من منتصف ليلة أمس الخميس بتوقيت بكين، وفقا لما أعلنه مركز شبكات الزلازل الصينية اليوم الجمعة.

وقد تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 22.78 درجة شمالا وخط طول 121.24 درجة شرقا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد وقع الزلزال فى منطقة تبعد حوالى 32 كيلومترا جنوب شرق مدينة تايتونج والتى شعر به سكانها بقوة وإن كان لم ترد حتى الآن أى أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر بسببه.

جدير بالذكر أن جزيرة تايوان تقع قرب ما يعرف بمنطقة حزام النار النشطة زلزاليا حول المحيط الهادي، وكانت تعرضت فى سبتمبر عام 1999 لزلزال شديد بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 2297 شخصا على الأقل وإصابة نحو 9000 آخرين.

وتعرضت تايوان هذا العام لعدة هزات أرضية كان أكثرها شدة زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وقع فى جنوب غربها يوم 6 فبراير الماضي، ونتج عنه مقتل 117 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

أ ش أ

 

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