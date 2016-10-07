أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اجتماعات مكثفة للوفد المصرى بصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن

Google+ Print
اجتماعات مكثفة للوفد المصرى بصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن اجتماعات مكثفة للوفد المصرى بصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن

صندوق النقد الدولي

تنطلق، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بمشاركة مصرية رفيعة المستوى تضم وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي.

وغادر القاهرة محافظ البنك المركزى طارق عامر الأربعاء متوجها إلى لندن فى طريقه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور عدد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عقد العديد من الندوات والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي من بينها مناقشة مشاركة الشباب في تمويل مستقبل التنمية إلى جانب تحسين البنية التحتية في البلدان النامية والمزج بين رأس المال التجاري واحتياجات التنمية وإدارة الديون في عالمي متقلب والاستفادة من قوة الحلول الرقمية.

وتضم هذه الاجتماعات سنويا محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسئولين من القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.

ويجتمع مجلسا محافظي الصندوق والبنك عادة مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين حيث جرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية التي تنظم بصفة عامة في شهري سبتمبر- أكتوبر بواشنطن سنتين متتاليتين.. وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»