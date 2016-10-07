اجتماعات مكثفة للوفد المصرى بصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن

تنطلق، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بمشاركة مصرية رفيعة المستوى تضم وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي.

وغادر القاهرة محافظ البنك المركزى طارق عامر الأربعاء متوجها إلى لندن فى طريقه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور عدد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات عقد العديد من الندوات والفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي من بينها مناقشة مشاركة الشباب في تمويل مستقبل التنمية إلى جانب تحسين البنية التحتية في البلدان النامية والمزج بين رأس المال التجاري واحتياجات التنمية وإدارة الديون في اقتصاد عالمي متقلب والاستفادة من قوة الحلول الرقمية.

وتضم هذه الاجتماعات سنويا محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسئولين من القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.

ويجتمع مجلسا محافظي الصندوق والبنك عادة مرة واحدة سنويا لمناقشة عمل كل من المؤسستين حيث جرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية التي تنظم بصفة عامة في شهري سبتمبر- أكتوبر بواشنطن سنتين متتاليتين.. وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

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