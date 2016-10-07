الإسكان: بدء سحب كراسات الشروط لوحدات الإيجار غدًا.. و«دار مصر» الأحد

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أن غدا السبت بدء سحب كراسات الشروط لوحدات الإيجار التي تطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بينما يتم يوم 9 أكتوبر الجاري، بدء سحب كراسات الشروط لوحدات الإسكان المتوسط بمشروع “دار مصر”، التي تطرحها الوزارة في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف مدبولي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن شراء كراسة الشروط لوحدات الإيجار يتم من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداء من السبت المقبل، مشيرًا إلى فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ10محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500جنيه شهرياً، وذلك ابتداء من يوم 15 أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر القادم، موضحًا أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة.

وحول تفاصيل أماكن وأعداد الوحدات، قالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إن الوحدات تتوافر بـ10محافظات، وهي محافظة الإسماعيلية، وبها 511 وحدة (غرفتان وصالة) بمنطقتي السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس وبها 24 وحدة (غرفتان وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية وبها 472 وحدة (غرفتان وصالة) بمناطق طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية وبها 31 وحدة (غرفتان وصالة) بمناطق سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط وبها 180 وحدة (غرفتان وصالة) بمناطق شطا، وعزبة البرج، والزرقا.

وأضافت أن “محافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتان وصالة) بمنطقة بني مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتان وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3غرف وصالة) بمنطقة العريش بحي السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة(غرفتان وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتان وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة”.

وبشأن الضوابط العامة ونظام السداد، أشار نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المهندس صلاح حسن، إلى أنه يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، ويتم سداد مبلغ ألف جنيه جدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من 3 غرف، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، مع سداد قيمة الاستهلاك الشهرى.

وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملة الصيانة للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملة الصيانة للوحدة المكونة من 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنويا، موضحا أن الحد الأقصى لإيجار أية وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.