أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزيرة التعاون الدولي: 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد

Google+ Print
وزيرة التعاون الدولي: 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد وزيرة التعاون الدولي: 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط اتفاقية تمويل بين بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج.

وقالت الدكتورة سحر نصر، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إن تولي اهتمام بتمويل المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر علي رفع مستوي معيشة المواطنين ومشيرة الي انها خلال جولاتها الميدانية في محافظات الصعيد استمعت لمشاكل المواطنين واحتياجاتهم واهمها توفير فرص عمل من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

من جهته، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الاوسط، إن تمويل البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار سيساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتوقع نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الاوسط نجاح المشروع وتكرار التجربة في محافظات أخرى بعد بدء تنفيذها في أفقر محافظات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب