وزيرة التعاون الدولي: 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط اتفاقية تمويل بين بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج.

وقالت الدكتورة سحر نصر، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إن الحكومة تولي اهتمام بتمويل المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر علي رفع مستوي معيشة المواطنين ومشيرة الي انها خلال جولاتها الميدانية في محافظات الصعيد استمعت لمشاكل المواطنين واحتياجاتهم واهمها توفير فرص عمل من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

من جهته، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الاوسط، إن تمويل البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار سيساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتوقع نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الاوسط نجاح المشروع وتكرار التجربة في محافظات أخرى بعد بدء تنفيذها في أفقر محافظات مصر.