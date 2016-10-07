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العثور على قطعة حطام من الطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين في موريشيوس

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العثور على قطعة حطام من الطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين في موريشيوس العثور على قطعة حطام من الطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين في موريشيوس

أرشيفية

قالت ماليزيا اليوم الجمعة إن قطعة من حطام طائرة عثر عليها في موريشيوس هي جزء من طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في مارس 2014 وعلى متنها 239 من الركاب وأفراد الطاقم.

واختفت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين مما أطلق عملية بحث استمرت عامين ولم يسفر عنها إلا عدد قليل من الأدلة.

وقال وزير النقل ليو تيونج في بيان إن التحليلات التي أجراها مكتب سلامة النقل الأسترالي أوضحت أن الحطام يتسق مع الحافة الخلفية لجناح بالطائرة.

وكان قد تم العثور في السابق على قطعتين من الحطام تأكد أنهما من الطائرة المفقودة. وقد عثر على القطعة الأولى في جزيرة ريونيون الفرنسية في يوليو 2015 في حين عثر على الثانية على جزيرة بيمبا قبالة ساحل تنزانيا.

رويترز

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