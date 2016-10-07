وزير المالية: توقيع الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار خلال أسابيع

كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن أن مصر ستوقع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف الجارحي، خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي في جلسة حول الفرص والتحديات التي تواجه الاسواق الناشئة وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة المصرية تتبني خطة إصلاح اقتصادي شاملة تراعي فيها محدود الدخل بشكل كبير.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تلك الإصلاحات ستشمل هيكلة مالية وضريبية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية الى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات والتي تتراوح الآن بين 11 الى 12%.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة الى 10% بدلا من 12%حاليا من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري ، مشيرًا الى ارتفاع الدين العام الى مايقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يستلزم مواجهة ذلك عَبر العديد من الإجراءات الإصلاحية.