يديعوت أحرونوت تنشر الصور الأولى لجدار خرسانى يبنى على الحدود مع غزة

نشرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الصور الأولى للجدار الخرسانى الذى تبنيه إسرائيل على قطاع غزة من أجل القضاء على الأنفاق التى تقوم ببنائها حركة حماس على الحدود معها.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة بناء الجدار تفوق2.5 مليار دولار أى ما يقدر بـ500 مليون دولار، موضحة أن عملية البناء تجرى تحت حراسة مشددة من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الجدار سيتم بناؤه على 3 مراحل، تتمثل الأولى فى بناء جدار تحت الأرض من الخرسان ثم أعلى الأرض، ثم وضع أجهزة استشعار ومراقبة متطورة لرصد أى عملية لحفر أنفاق تحت الأرض.

وأكدت الصحيفة أن الجدار سيطوق الجدار بحيث لا يسمح بأى عمليات حفر أو تسلل من قبل عناصر حركة حماس أو اى عناصر مسلحة أخرى على أن يتم الانتهاء منه فى منتصف 2017 .