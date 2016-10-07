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مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الحر في اشتباكات مع داعش على الحدود التركية

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مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الحر في اشتباكات مع داعش على الحدود التركية مقتل وإصابة 41 عنصرا من الجيش الحر في اشتباكات مع داعش على الحدود التركية

أرشيفية

أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة عن مقتل 9 عناصر من الجيش الحر المدعمة من تركيا وإصابة 32 آخرين في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش على الحدودة التركية.

ونقلت قناة (العربية) عن الجيش قوله “إن عملية استهدفت أمس طرد مسلحي تنظيم داعش من منطقة في سوريا على الحدود مع تركيا، ما أسفر عن مقتل 9 مسلحين من الجيش الحر وإصابة 32 آخرين”.

وأضاف الجيش أن طائرات حربية تركية قصفت 18 هدفا في المنطقة خلال الساعات ال(24) الماضية مما أدى إلى تدمير أبنية يستخدمها مقاتلو داعش، في حين قتلت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة من المتشددين في ضربات جوية.

أ ش أ

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