حبس كهربائى وطليقته بتهمة قتل عجوز بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بحبس كهربائى وطليقته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل عجوز لسرقته. كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى كشف ملابسات واقعة مقتل عجوز داخل شقته بالأزبكية، والذى تبين أن كهربائيا وطليقته وراء التعدى عليه بالضرب وتوثيقه وتكميمه.

تلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة فى شارع 26 يوليو، وبالانتقال عثر رجال المباحث على جثة "جمال ر إ" 73 سنة بالمعاش، وتبين أن الجثة ملقاة على ظهرها، يرتدى ملابسه كامله، وفى حالة تعفن رمى، وموثق اليدين والقدمين بحبل غسيل، ومكمم الفم بقطعة قماش صفراء اللون، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبسؤال "عبد المحسن م ع" 54 سنة محامى وكيلا عن المتوفى، أقر بأنه حال توجهه لزيارة المجنى عليه لعدم تجاوبه معه تليفونيا، اكتشف وفاته، وأضاف بأنه كان يقيم بمفرده، ونفى علمه بملابسات الواقعة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث لكشف ملابسات الجريمة، ومن خلال تحريات فريق البحث الذى قاده اللواء هشام لطفى نائب مدير المباحث، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أكرم م ح" 45 سنة كهربائى، السابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "خطف شخص"، وطليقته "نادية ع م" 49 سنة ربة منزل.

ومن خلال الأكمنة التى أعدها العميد محمد الألفى رئيس مباحث قطاع الغرب، والعقيد محسن الحلفاوى مفتش مباحث فرقة عابدين، أمكن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم محمد رضا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بسابقة تردده على محل إقامة المجنى عليه لإنهاء بعض الإصلاحات بالشقة سكنه، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 700 جنيه "بأسلوب المغافلة".

وأشار المتهم فى اعترافاته أنه نظرا لعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة بالشقة سكنه خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالثانية والتى قامت بالاتصال بالمجنى علية بدعوى رغبتها فى استئجار محل ملكه كائن بمنطقة الهرم، فقام بدعوتها لمسكنه، وأثناء تواجدها بصحبته قامت بمغافلته وتسهيل دخول المتهم الأول للشقة محل الواقعة، والذى قام بتهديد المجنى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته والتعدى علية بالضرب وتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه.

وأضاف المتهم أنهما قاما بتفتيش الشقة ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، فتركاه مكبلا وفرا هاربين دون أن يعلما أنه فارق الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2420 لسنة 2016م جنح قسم شرطة الأزبكية، وتولت النيابة العامة التحقيق.