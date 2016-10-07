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أوباما يخفض أحكاما بالسجن عن أكثر من 100 مدان

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أوباما يخفض أحكاما بالسجن عن أكثر من 100 مدان أوباما يخفض أحكاما بالسجن عن أكثر من 100 مدان

أوباما

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خفف أحكاما بالسجن بحق 102 من المدانين الذي يقضون عقوبتهم لإدانتهم بتهم تتعلق بالمخدرات في أحدث قرار يتخذه في هذا الشأن.

ورفع ذلك إجمالي عدد الأحكام التي أمر أوباما بتخفيفها خلال رئاسته إلى 774 في إطار سعيه لإصلاح نظام العدالة الجنائية بتقليل عدد من يقضون أحكاما مطولة بالسجن على جرائم متعلقة بالمخدرات لم تشمل عنفا. وتنتهي رئاسة أوباما في 20 يناير، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وكان أوباما يأمل في العمل مع مجموعة من نواب الكونجرس من الحزبين لإقرار تشريع لتقليل الحد الأدنى لمدة أحكام السجن الإجبارية لكن تلك الجهود توقفت قبل الإنتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر.

وقال مستشار البيت الأبيض نيل إجلستون في بيان “إقرار التشريع هو وحده الذي يمكن أن يحقق الإصلاحات الأوسع الضرورية لضمان أن يعمل نظامنا الاتحادي للعقوبات بصورة أكثر عدلا وفاعلية لخدمة الأمن العام”.

 

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