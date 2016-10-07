حبس عاطلين زورا مستندات وشهادات تخرج للعاطلين بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير مستندات وشهادات رسمية وقرارات تعيين مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد استئجار عاطلين لشقة بمنطقة الطالبية واستخدامها وكرا لتزوير المستندات وقرارات التعيين بالوزارات المختلفة مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

تم إعداد كمين لهما وضبطهما وبحوزتهما عدد من المستندات والشهادات الرسمية المزيفة وأختام شعار الجمهورية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لبيعها لعملائهما، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.