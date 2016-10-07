طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى

> القاهرة 23 30

> الإسكندرية 23 29

> مطروح 21 27

> بورسعيد 24 28

> دمياط 24 28

> بلطيم 22 28

> الإسماعيلية 19 30

> السويس 20 31

> العريش 18 29

> نخل 16 30

> طابا 17 31

> الطور 23 29

> مرسى علم 24 34

> الغردقة 23 34

> شرم الشيخ 26 34

> رفح 17 28

> كاترين 14 28

> سيوة 19 32

> المنيا 22 31

> الفيوم 23 31

> رأس سدر 19 30

> أبوسمبل 23 37

> وسط الدلتا 23 30

> أسيوط 19 32

> سوهاج 21 33

> الأقصر 22 37

> أسوان 23 38

> شلاتين 24 34

> حلايب 25 32

> الوادى الجديد 22 34

> قنا 20 35

> نويبع 25 32

> السلوم 18 28