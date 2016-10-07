5 عادات يومية تقلل الخصوبة.. التدخين والأكل بشراهة

قال موقع "بولد سكاي" الهندي إن عددا من العادات اليومية تصيب الإنسان بقلة الخصوبة لافتا إلى أنه ينبغي الالتفات إلى تجنب تلك العادات، وذكر الموقع الهندي أن العادات اليومية الخاطئة التي تقلل الخصوبة تشمل التالي:

1- التدخين : يعتقد الكثيرون أن التدخين بشكل أقل من المعتاد بمعنى القيام بتدخين سيجارة أو اثنين يمكن ألا يكون مضرا مع أن ذلك ليس حقيقيا فالأمر المؤكد هو أن التدخين يدمر الصحة ويسبب خللا كبيرا فى معدلات الخصوبة.

2-الأكل بشراهة : لايمكن نكران كون الأكل بشراهة سببا واضحا للسمنة ، فالسمنة التي تعد السبب الرئيسي لكل مشكلات الصحة تستمد زخمها الأساسي من تناول الطعام بشكل زائد، وتقود بدون شك لمعدلات خصوبة أقل.

3-اليوجا : يمكن لجلسات اليوجا المكثفة أن تكون سببا في قلة الخصوبة فهي تقلل عدد الحيوانات المنوية كما تقلل عدد البويضات وذلك وفقا لبعض الأبحاث .

4- مضادات الاكتئاب : يقبل البعض على تعاطي مضادات الاكتئاب كلما أمكن فمهما كان التغير في المزاج بسيطا يقبل الكثيرون على أخذ أدوية مضادة للاكتئاب دون استشارة الطبيب لكنهم يغفلون عن كون الأدوية المضادة للاكتئاب تثبط وبشكل واضح الرغبة والكفاءة الجنسية.

5 -أخذ المكملات الغذائية بدون وعى: يقبل الكثيرون على تناول المكملات الغذائية دون وعي وهو الأمر الذي يعد ضمن المؤثرات السلبية فما لا يمكن استيعابه من الكثيرين هو أن استخدام المكملت بشكل زائد عن الحد يؤدي إلى مشكلات الخصوبة .